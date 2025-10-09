Conte recupera due pedine preziose in vista del Toro: le ultime dall’infermeria azzurra

Ultimamente la situazione infortuni in casa Napoli non può far dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte e ai tifosi azzurri. L’infermeria è sempre piena e dopo la sosta per le nazionali partirà un altro ciclo di tante partite a stretto giro di posta.

Gli ultimi due che si sono aggregati alla lunga lista di infortunati sono stati Lobotka e Politano, entrambi usciti malconci dalla sfida contro il Genoa. Per il centrocampista slovacco è certo un mese di stop, mentre per l’esterno italiano ci sono possibilità che possa recuperare per il match contro il PSV del 21 Ottobre.

Inoltre le notizie che arrivano riguardo la colonna portante della difesa partenopea, Amir Rrahmani, non sono incoraggianti. Sembra che il difensore kosovaro possa saltare anche il big match contro l‘Inter al Maradona il giorno 25 Ottobre. Chiaramente l’allenatore azzurro continua a sperare ma la preoccupazione sale.

Le buone notizie per Conte

Se c’è qualcuno che entra nel reparto infermeria, c’è anche qualcuno che esce o quantomeno è sulla via del recupero. Milinkovic-Savic che ha dovuto declinare la chiamata della nazionale serba per un caso di lombalgia acuto, è sulla strada del recupero. Settimana prossima potrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo in vista del Toro.

Un altro ex della sfida, e forse la notizia più lieta per Conte e tutti i tifosi potrebbe unirsi agli allenamenti degli azzurri. Alessandro Buongiorno che era uscito infortunato contro il Pisa al Maradona, potrebbe ritornare tra i convocati per la la partita contro la squadra in cui è cresciuto.

Qualche buona notizia per Conte in vista di un ciclo mortifero di partite, tra cui diversi big match in Serie A contro Inter e Bologna oltre le due sfide di Champions League contro PSV e Eintracht Francoforte.