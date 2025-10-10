Chi è Marc Pubill, il nuovo obiettivo del Napoli per la difesa

Prosegue il lavoro del Napoli in sede di mercato anche con le finestre di acquisto chiuse. Il direttore sportivo Giovanni Manna è a caccia di un terzino che possa far rifiatare Di Lorenzo sulla fascia destra.

Negli ultimi giorni sono usciti diversi nomi che sono sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti azzurri, oltre Norton-Cuffy su cui c’è la concorrenza ferrea della Juventus. Ritorna in auge anche il nome di Juanlu Sanchez sfumato questa ultima estate, ma ancora sotto osservazione.

Oltre questi due nomi, se ne aggiunge uno nuovo che è quello di Marc Pubill. Il difensore classe 2003 si è trasferito durante l’ultima finestra nell’Atletico Madrid, ma fatica a trovare spazio, fin ora solo 37 minuti per lui sul rettangolo di gioco.

Pubill, dalla Spagna con furore

Marc Pubill è sicuramente un profilo interessante per la fascia destra azzurra. Lo spagnolo ha ventidue anni e interpreta il ruolo con estrema creatività e spinta in avanti. Durante l’ultima finestra di calciomercato è passato dal Almeria all’Atletico Madrid del Cholo Simeone che fin ora gli ha concesso pochi minuti di gioco.

Il terzino è anche stabilmente tra i convocati della Spagna Under 21 oltre ad aver partecipato anche alla spedizione Olimpica 2024 con la nazionale spagnola.

Dopo l’arrivo di Gutierrez acquistato dal Girona questa estate, il Napoli continua la caccia dei terzini del futuro sempre in Spagna. D’altronde c’è da pensare ai prossimi anni e la prosecuzione del progetto quando alcuni difensori saranno in età più avanzata. La fascia destra sembra essere un affare spagnolo con la contesa tra Pubill e Juanlu.