Gasperini ammette: “Ero ad un passo dal Napoli. Ecco perché saltò la trattativa”

Gian Piero Gasperini, attuale allenatore della Roma, ha raccontato alcuni retroscena interessanti durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, spiegando i motivi per cui il suo approdo al Napoli non si concretizzò dopo la storica vittoria dell’Europa League con l’Atalanta.

Le parole di Gasperini sul suo possibile approdo al Napoli

Il tecnico piemontese ha rivelato:

“Sì, è vero: parlai con il Napoli. Perché non approdai in azzurro? La vittoria dell’Europa League cambiò le cose. Fu l’impedimento. Ero convinto che avremmo potuto andare anche oltre con l’Atalanta, perché avevamo una squadra forte, risorse per poter puntare ancora più in alto. E invece l’ultimo anno è stato il più tribolato sul piano dei rapporti, ma ugualmente bello come risultati.”

Gasperini ha poi raccontato cosa lo ha spinto ad accettare la panchina della Roma, sottolineando la straordinaria passione che anima la tifoseria giallorossa:

“Il fatto che a Roma c’è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo.”