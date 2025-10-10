Retroscena Reja: Aurelio De Laurentiis voleva il suo ritorno ma in un ruolo diverso

Edy Reja oggi festeggia ottanta anni e il suo nome da sempre scalda il cuore di ciascun tifoso azzurro di lunga data, che si ricordi le imprese del mister. Reja portò il Napoli dalla Serie C fino alla Serie A con quel magico pomeriggio di Marassi che sancì la risalita nella campionato italiano di massimo livello. L’allenatore friulano fu anche l’artefice del ritorno nelle coppe europee degli azzurri dopo tanti anni di assenza.

Nel frattempo nel corso degli anni dal suo addio alla panchina azzurra, il legame con la città e lo società sportiva non è cambiato. Affetto e stima reciproca sono ciò che ha sempre fatto del rapporto tra Reja e Napoli, un uomo con l’azzurro nell’animo.

Il ruolo disegnato da ADL per Reja

Anche il legame con il presidente De Laurentiis è rimasto di grande affetto e sopratutto stima l’uno per l’altro. Difatti come spiega il Mattino nell’edizione odierna, c’è un retroscena molto interessante che emerge. Il presidente De Laurentiis aveva pensato a Reja prima dell’arrivo di Ancelotti, per affidargli la gestione e definitiva consacrazione del settore giovanile.

L’idea fu grandiosa e sembrava una proposta allettante in particolare per un cuore azzurro come Edy Reja, ma rifiutò e non si concretizzò questo ritorno amarcord. I tifosi avrebbero potuto vedere con i loro occhi un ritorno che evoca solamente dolci ricordi e notti magiche.