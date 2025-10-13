VIDEO/ Qualificazioni Mondiali, Hojlund e McTominay trascinatori: in gol con Danimarca e Scozia

Continua il periodo d’oro di Rasmus Hojlund. Il giocatore danese anche ieri nella sfida contro la Grecia è andato in gol. L’attaccante del Napoli ha aperto le marcature nella sfida contro gli ellenici, classico gol da attaccante di rapina. Retro passaggio sbagliato da un difensore greco e il numero nove danese si fa trovare lì pronto a colpire.

Nel frattempo nello stesso girone anche la Scozia vince e lo fa contro la Bielorussia con il punteggio di 2-1. Il gol del provvisorio 2-0 che ha messo il risultato leggermente più in cascina, è stato siglato da McTominay. Il centrocampista del Napoli si è fatto trovare pronto in area di rigore, stop e tiro al volo. Iniezione di fiducia per lo scozzese, ultimamente finito nel mirino della stampa per l’inizio di stagione con una sola marcatura in maglia azzurra.

Le due nazionali dei due giocatori azzurri sono entrambe in testa al girone C delle Qualificazioni ai Mondiali. Punteggio di dieci punti per tutte e due, e scontro diretto finale che si terrà all’ultima giornata per decidere chi si qualificherà direttamente e chi dovrà passare dagli spareggi, uno tra Hojlund e McTominay passerà diretto e l’altro avrà gli spareggi.

Ritorno alla base azzurra per Hojlund e Mctominay

Antonio Conte aspetta i due di ritorno dalle vittorie in nazionali, probabilmente molto carichi dopo questi gol. L’allenatore leccese ora dovrà capire la formazione da schierare contro il Torino nella giornata numero sette di Serie A, il match sarà alle ore 18 di Sabato. Hojlund dovrebbe riprendere il suo posto in attacco anche perché, per un attaccante i gol sono come il ketchup; appena arrivano continuano poi ad arrivare. Citazione usata stesso dal bomber danese nel suo profilo social.

Nel frattempo McTominay potrà tornare a casa con il morale più tranquillo e leggero dopo le ultime settimane. L’aria di casa e il ritorno al gol possono essere carica preziosa per lo sprint che affronterà il Napoli nelle prossime settimane.