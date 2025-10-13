Situazione infortuni in casa Napoli: un ritorno possibile contro il Torino

Napoli-Torino sabato 18 Ottobre si avvicina sempre di più e Antonio Conte deve gestire la rosa anche per quelli disponibili.

Arrivano alcune notizie positive dall’infermeria azzurra, Matteo Politano è sulla strada del recupero e lo staff azzurro conta di averlo al 100% contro l’Inter il 25 Ottobre ma forse potrebbe già aver uno spezzone di gara nelle gambe contro il PSV in Champions League. Anche se non è da scartare del tutto anche l’ipotesi di un recupero lampo già contro il Torino nella prossima partita.

Nel frattempo arrivano anche alcune notizie negative e riguardano Lobotka e Rrahmani. Il centrocampista slovacco dovrà saltare per certo cinque partite e potrebbe rientrare ad inizio Novembre contro l’Eintracht di Francoforte o aspettare addirittura la prossima sosta nazionali. Conte naturalmente prega che il suo perno di centrocampo sia disponibile il prima possibile.

Invece si allungano i tempi di Rrahmani, il difensore kosovaro sembrava potesse rientrare contro i granata di Baroni ma salterà questa sfida e probabilmente quella con il PSV. Lo staff medico spera di riaverlo contro l’Inter di Chivu recuperato appieno. Già sono parecchie le partite saltate dall’uomo guida della retroguardia azzurra, Conte non rischierà con lui.

Napoli, che bel Buongiorno

La notizia migliore di tutto sicuramente è il ritorno di Alessandro Buongiorno. Come riportato dalla Repubblica, il difensore italiano dovrebbe essere pronto e ultimare il suo percorso personalizzato per avere almeno uno spezzone di gara contro il Toro, sua ex squadra, e poi tornare da titolare contro il PSV.

Conte potrà essere contento che il suo investimento difensivo sia vicinissimo al rientro, il centrale manca dalla sfida contro il Pisa in cui uscì nel finale di gara. Nel frattempo sono pronto Beukema, Juan Jesus e Marianucci per la partita di sabato, con le quote del difensore centrale italiano in salita.