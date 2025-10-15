Napoli, senti Asllani: “Entreremo in campo per vincere, non avremo paura”

Il centrocampista del Torino, Kristjan Asllani, ha parlato del suo momento in maglia granata e del percorso della squadra dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Lazio. L’ex giocatore dell’Inter si è detto soddisfatto del cammino intrapreso con il gruppo e della crescita collettiva mostrata nelle ultime settimane.

Le parole del centrocampista

“Va bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie”, ha dichiarato Asllani.

Il centrocampista albanese ha poi parlato del prossimo impegno dei granata, che affronteranno il Napoli, una delle squadre più temibili del campionato:

“Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile. Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male, come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio.”

Asllani ha quindi sottolineato il carattere e la compattezza del gruppo guidato da Ivan Juric, elementi che secondo lui rappresentano la base per costruire una stagione ambiziosa. Il Torino, dopo qualche passo falso, sembra aver ritrovato la propria identità e guarda con fiducia ai prossimi impegni di campionato.