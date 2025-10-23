Striscione shock dei tifosi del Francoforte: “Partenope è una p*****a”. Scoppia l’ira social

Mancano ancora diversi giorni alla sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre, ma il clima intorno al match si è già surriscaldato.

Cosa è successo durante Eintracht Francoforte-Liverpool

In Germania, alcuni gruppi di tifosi dell’Eintracht hanno esposto uno striscione offensivo indirizzato alla città di Napoli e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo la conferma del divieto di trasferta per i sostenitori tedeschi. “Partenope è una pu**ana, Piantedosi suo figlio**”, si legge sul drappo apparso nelle ultime ore, un messaggio che ha immediatamente fatto il giro del web e acceso le polemiche.

Il provvedimento del Viminale vieta ai tifosi dell’Eintracht di recarsi in Italia per motivi di ordine pubblico, decisione già presa in passato e motivata dai precedenti scontri del 2023, quando a Napoli si registrarono violenti disordini tra le due tifoserie.

Non è la prima volta che Piantedosi finisce nel mirino dei supporter tedeschi: già due anni fa, parte della stampa teutonica lo aveva accusato di essere “contro l’Eintracht perché tifoso del Napoli”, dopo il divieto imposto allora per ragioni di sicurezza.

La tensione, dunque, torna a salire in vista della sfida del “Diego Armando Maradona”. Mentre le due squadre preparano la partita sul campo, fuori dallo stadio si teme un nuovo capitolo di attriti tra tifoserie e autorità, con l’auspicio che stavolta a prevalere sia solo il calcio giocato.