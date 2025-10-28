Clamoroso Lukaku, il rientro si avvicina: spunta la data

Romelu Lukaku, fuori per infortunio da Agosto, potrebbe clamorosamente tornare sul rettangolo di gioco prima di quanto sperato; infatti Big Rom ha già cerchiato in rosso una data sul calendario e vuole a tutti i costi affrettare i tempi per il suo rientro.

In questa stagione, sebbene Hojlund abbia fatto il suo, l’assenza di Big Rom si sente molto ed il primo a volerlo al più presto in campo è proprio Antonio Conte che come sappiamo ha un legame speciale con l’attacante belga.

Il rientro di Lukaku: ecco la data

Come sappiamo, il 14 Agosto scorso la stagione di Lukaku, e se vogliamo anche quella del Napoli, è cambiata notevolmente. Il belga ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra i cui tempi di recupero si aggirano fra i 3 e i 5 mesi, a seconda del soggetto.

In questi mesi, l’ipotesi più plausibile era un rientro per inizio Gennaio o al massimo per la Supercoppa, il cui inizio è il 18 Dicembre, tuttavia nelle ultime ore questo tempo sembra essersi abbassato drasticamente grazie ad una volontà ferrea di Lukaku di ritornare il prima possibile.

La data che Big Rom ha cerchiato in rosso è quella del 10 Dicembre, giorno in cui si disputerà Benfica-Napoli. Tuttavia, sappiamo perfettamente che Lukaku non è in lista Champions, ma l’infortunio di De Bruyne, paradossalmente, favorirà Big Rom a tornare in lista.

Infatti, secondo le regole UEFA, se un giocatore subisce un infortunio grave( più di 30 giorni), può essere sostituito con un altro e quindi Lukaku potrà sostituire De Bruyne nella lista Champions già a partire dal match col Benfica, con il belga che sarà verosimilmente reinserito nella lista post mercato invernale.

Infatti, si parla di un rientro di Lukaku a Castel Volturno già nel corso della prossima settimana con il belga che farà di tutto per tornare il prima possibile ed essere a disposizione di Conte.

Il programma del rientro ed i numeri di Big Rom

Verosimilmente, dopo un infortunio di tale entità, il rientro sarà graduale e probabilmente per il mese di Dicembre sarà difficile vedere Lukaku titolare, ma probabilmente il minutaggio che riceverà sarà sempre maggiore partita dopo partita.

L’impatto di Big Rom per Conte è fondamentale dato che il Belga non solo ha concluso la passata stagione con 14 reti all’attivo, ma ha anche fornito ben 11 assist per i suoi compagni. Dunque l’importanza di Lukaku per il Napoli è elevata ed i tifosi non aspettano altro che il suo rientro in campo.