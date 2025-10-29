Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Operazione riuscita per Kevin De Bruyne: le parole del medico sui tempi di recupero

Ott 29, 2025 - Michele Massa

Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina in Belgio, dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato nel match di campionato contro l’Inter. L’intervento chirurgico, effettuato ad Anversa, è perfettamente riuscito e rappresenta il primo passo verso il ritorno in campo del fuoriclasse belga del Napoli.

Le ultime sull’infortunio di Kevin De Bruyne

A confermare l’esito positivo dell’operazione è stato il dottor Maesschalck, che ha seguito da vicino l’intervento e il decorso immediato del giocatore. Intercettato dal quotidiano Hln, il medico ha dichiarato:

«È andato tutto bene, intervento riuscito brillantemente. Kevin sta bene. Domani comincia la riabilitazione; l’intenzione è farlo tornare al top. Non sappiamo ancora come la affronteremo, domani ne discuteremo».

Secondo quanto riferito dall’Ansa, De Bruyne – ex stella del Manchester City – resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. Il 34enne centrocampista belga avrebbe parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Antonio Conte e con il presidente Aurelio De Laurentiis, ricevendo il pieno sostegno del club in questo delicato momento.

Per De Bruyne, arrivato a Napoli con grandi aspettative e subito protagonista in avvio di stagione, si tratta di una battuta d’arresto importante, ma lo staff medico azzurro resta fiducioso di poterlo riavere in gruppo entro la primavera.

Tag
Kevin De BruyneSSC Napoli
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Michele Massa
Classe 01, nato e cresciuto con la voglia di scrivere e raccontare lo sport. Dal 2020 in giro tra sale e tribune stampa con un carico di passione e di "garra charrua".