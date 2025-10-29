Operazione riuscita per Kevin De Bruyne: le parole del medico sui tempi di recupero

Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina in Belgio, dopo l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato nel match di campionato contro l’Inter. L’intervento chirurgico, effettuato ad Anversa, è perfettamente riuscito e rappresenta il primo passo verso il ritorno in campo del fuoriclasse belga del Napoli.

Le ultime sull’infortunio di Kevin De Bruyne

A confermare l’esito positivo dell’operazione è stato il dottor Maesschalck, che ha seguito da vicino l’intervento e il decorso immediato del giocatore. Intercettato dal quotidiano Hln, il medico ha dichiarato:

«È andato tutto bene, intervento riuscito brillantemente. Kevin sta bene. Domani comincia la riabilitazione; l’intenzione è farlo tornare al top. Non sappiamo ancora come la affronteremo, domani ne discuteremo».

Secondo quanto riferito dall’Ansa, De Bruyne – ex stella del Manchester City – resterà fuori dai campi per almeno quattro mesi. Il 34enne centrocampista belga avrebbe parlato della necessaria operazione anche con il tecnico del Napoli Antonio Conte e con il presidente Aurelio De Laurentiis, ricevendo il pieno sostegno del club in questo delicato momento.

Per De Bruyne, arrivato a Napoli con grandi aspettative e subito protagonista in avvio di stagione, si tratta di una battuta d’arresto importante, ma lo staff medico azzurro resta fiducioso di poterlo riavere in gruppo entro la primavera.