Le ultime alla vigilia di Napoli-Como: infortunati e probabili formazioni

Dopo soli tre giorni di riposo, il Napoli è atteso al Maradona domani alle 18 per la sfida di campionato contro il Como di Cesc Fabregas.

Una sfida molto difficile per la squadra di Antonio Conte, che dovrà mettere in campo la formazione migliore contro una delle squadre rivelazione di questo campionato, al netto della sfida di Champions League della settimana prossima e dell’emergenza infermeria che però sembra pian piano rientrare.

Gli infortunati e le probabili formazioni

Il tecnico leccese recupera quasi tutto l’organico tranne che per De Bruyne e Meret, che rimarranno ai box per molto tempo, e Lukaku, che sta recuperando bene e mette nel mirino il recupero per dicembre.

Tornano invece in gruppo Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, che dovrebbero partire dalla panchina visto i pochi minuti che hanno nelle gambe, e Noa Lang, uscito anzitempo contro il Lecce per una botta subita al quadricipite ma che non ha avuto conseguenze gravi.

Antonio Conte opterà per il solito 4-3-3, con Neres che probabilmente agirà da esterno alto insieme a Matteo Politano, con Rasmus Hojlund che tornerà titolare dopo i 30 minuti giocati a Lecce. Tornerà anche Mctominay dal primo minuto, dopo aver rifiatato lo scorso turno, e che affiancherà i soliti Gilmour e Anguissa.

In difesa poco cambia: Juan Jesus prenderà con tutta probabilità ancora una volta il posto di Sam Beukema, e il suo compagno di reparto sarà Buongiorno, il cui contratto è stato prolungato negli ultimi giorni con la clausola di rinnovo. Sugli esterni ad agire saranno Spinazzola e Di Lorenzo, in porta Milinkovic-Savic.

Il Como di Fabregas verrà al Maradona con il solito 4-2-3-1, con Nico Paz, Jesus Rodriguez e Kuhn ad agire dietro la punta Douvikas, favorito su Alvaro Morata.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Mctominay, Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez, Posch, Kempf, Ramón, Valle, Perrone, Da Cunha, Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez, Douvikas. All. Fabregas.