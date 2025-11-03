Ha lasciato più di un dubbio quanto accaduto ieri al 43′ del primo tempo di Napoli-Como, un episodio che ha immediatamente innescato discussioni accese e alimentato un vero e proprio caso post-partita.

Faccio una domanda a tutti, ma questo non era calcio di Rigore ?

Butez sposta la palla al centro che si ferma,la passa al difensore che la prende con le mani e,accortosi di quel che ha fatto,la riposiziona, e si allontana ,poi Butez va a ribatterla#NapoliComo pic.twitter.com/ncmsqYtjlr — *乇几乙ㄖ* ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـﮩﮩ ηαρσℓι ﮩﮩـ٨ﮩﮩـ٨ﮩ (@167Forever) November 2, 2025

Scoppia il caso, c’è un rigore per il Napoli nella ripresa?

Tutto nasce su un calcio di rinvio per il Como. Il portiere Butez appoggia il pallone nell’area piccola e, come da regolamento, fa ripartire il gioco servendo con i piedi il compagno Ramon. Da lì, la situazione prende una piega inattesa: il difensore lombardo, probabilmente convinto che il gioco non fosse ancora effettivamente ripreso, blocca il pallone con le mani per riposizionarlo sul vertice dell’area di porta. Un gesto che ha subito fatto sobbalzare la panchina del Napoli.

L’arbitro Zufferli, però, decide di non intervenire. Nessun fischio, nessun richiamo. La protesta azzurra, guidata soprattutto da Lele Oriali, non cambia l’esito della decisione. La partita prosegue, ma il malcontento cresce, anche perché nell’azione successiva si aggiunge un ulteriore elemento di discussione: Butez, prima di battere nuovamente il rinvio lungo, si prende qualche secondo in più, rallentando il gioco senza ricevere ammonizione.

L’episodio, ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social con fermo immagine e analisi, ha immediatamente diviso tifosi e addetti ai lavori. C’è chi parla di semplice fraintendimento regolamentare e chi invece sottolinea che, in un contesto simile, sarebbe servita maggiore prontezza arbitrale.

Resta il fatto che, tra stupore, proteste e interpretazioni contrastanti, il finale del primo tempo di Napoli-Como ha lasciato una scia di polemiche destinate a far discutere ancora a lungo.