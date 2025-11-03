Palmeri ironizza su Conte: “Ora non ha più i retropensieri”

Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia al seguito dell’Inter, non ha risparmiato critiche ad Antonio Conte per le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Napoli nella conferenza stampa della vigilia di Champions League. Attraverso i propri profili social, il giornalista ha commentato con ironia e toni pungenti: “Conte alla Conte potenza”, allegando le parole pronunciate dal tecnico azzurro.

Le parole di Palmeri sulla conferenza di Conte

Durante la conferenza, Conte aveva lanciato un messaggio diretto ai tifosi del Napoli: “Il tifoso napoletano non deve farsi prendere in giro dalle voci che vengono messe in giro ad arte per creare aspettative o ammazzarci. Ascoltate solo noi. Il Napoli lì in alto dà fastidio. Aspettative pompate in un modo assurdo all’inizio dopo il mercato fatto.”

Parole che non sono passate inosservate e che hanno trovato subito la replica ironica di Palmeri. Ma non è tutto. Il cronista ha rincarato la dose commentando un altro passaggio del tecnico, questa volta in riferimento agli arbitraggi. Conte, infatti, aveva dichiarato: “Non mi metto a parlare di arbitraggi, appena se ne parla poi li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più, quindi cerchiamo di stare sereni e di credere nell’equilibrio degli arbitri.”

A questo punto, Palmeri ha commentato con un lapidario: “La retromarcia dei retropensieri”, sottolineando quella che interpreta come una contraddizione nelle dichiarazioni dell’allenatore partenopeo.

Il botta e risposta a distanza tra il giornalista e il tecnico continua ad animare il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, alla vigilia di una sfida europea che si preannuncia già carica di tensione.