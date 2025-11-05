“AG4IN” arriva in TV: dove si potrà vedere il film dello scudetto del Napoli

Dopo il successo nelle sale cinematografiche, il film-documentario “Ag4in” approda in televisione. A partire dal 22 novembre, la pellicola sarà disponibile su Sky e in streaming su Now, permettendo a tutti i tifosi azzurri di rivivere le emozioni del quarto scudetto del Napoli comodamente da casa.

Il film dello scudetto del Napoli arriva anche in TV

Il film, uscito al cinema a settembre, racconta attraverso immagini esclusive e testimonianze i momenti più significativi del trionfo in campionato della squadra allenata da Antonio Conte: dall’esordio a Verona fino alla festa al Maradona contro il Cagliari, il 23 maggio scorso, quando è arrivata la certezza matematica del quarto titolo della storia azzurra. Un successo che rappresenta anche il secondo scudetto in tre anni dell’era De Laurentiis, segno di una continuità vincente.

L’idea di realizzare un film dedicato al tricolore era già nata con il primo scudetto del nuovo corso societario, e vista la grande partecipazione del pubblico, è stata riproposta con ulteriore entusiasmo. “Ag4in” ha registrato ottimi numeri al cinema, tra presenze e incassi, confermando il forte legame tra la città e la squadra.

Ora cresce l’attesa per la prima televisiva, un evento che promette di riaccendere l’orgoglio dei tifosi e far rivivere quelle emozioni uniche che solo il calcio e Napoli sanno regalare.