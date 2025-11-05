Michele Criscitiello: “La Juventus arriverà prima con Spalletti. Il Napoli quarto”

Mai come in questa stagione la Serie A si presenta incerta e combattuta. In vetta c’è il Napoli con 22 punti, ma nel giro di una sola lunghezza seguono Inter, Milan e Roma, mentre la Juventus, apparentemente rigenerata dall’arrivo di Luciano Spalletti, è pronta a inserirsi nella lotta. Cinque squadre in corsa per lo scudetto e pronostici che cambiano di settimana in settimana.

Un equilibrio che rende il campionato imprevedibile, con continui ribaltoni e nessuna squadra capace di prendere il largo in classifica.

Criscitiello controcorrente: “Juve prima, Roma fuori dalla Champions”

Nel podcast Cose Scomode di Aura Sport, condotto da Giorgia Rossi, il giornalista Michele Criscitiello ha espresso una previsione chiara: “Juventus prima, Inter seconda, Milan terzo e Napoli quarto”. Una scelta in controtendenza rispetto agli altri ospiti, che hanno invece indicato l’Inter come favorita.

Criscitiello ha spiegato che il vero cambiamento del campionato è stato l’arrivo di Spalletti a Torino, capace di dare nuova energia e mentalità vincente ai bianconeri. “La notizia peggiore per la Roma – ha aggiunto – è proprio Spalletti alla Juve: con Tudor sarebbe entrata in Champions, ma così resterà fuori. Spalletti arriverà sicuro tra le prime quattro”.

Gli altri pronostici: Inter e Napoli restano favorite

Più tradizionali le previsioni di Sandro Sabatini ed Emiliano Viviano, che hanno indicato l’Inter come favorita per il titolo, seguita da Napoli, Milan e Juventus. Entrambi vedono nella squadra di Inzaghi la formazione più completa e continua del torneo.