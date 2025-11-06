Anguissa e la paura Coppa d’Africa: quante partite rischia di saltare il centrocampista
Nov 06, 2025 - Michele Massa
Frank Zambo Anguissa (Foto Salvatore Varo)
Frank Anguissa si prepara a vivere un inverno intenso tra club e nazionale. Il centrocampista camerunese del Napoli, infatti, sarà impegnato con la sua selezione alla prossima Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2025 in Costa d’Avorio.
Zambo Anguissa e il dubbio Coppa d’Africa. Cosa succederà
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrà contare sul proprio mediano ancora per otto partite, grazie alla disponibilità mostrata dal Camerun. Pur potendo convocarlo con quindici giorni d’anticipo rispetto all’esordio nella competizione, la federazione africana avrebbe deciso di lasciarlo a disposizione degli azzurri fino al 14 gennaio, subito dopo la gara di Udine.
Una scelta che permetterà a Walter Mazzarri (o all’allenatore in carica) di avere Anguissa anche nelle delicate sfide di campionato prima della pausa forzata, ma che inevitabilmente priverà il Napoli di un elemento chiave nella fase successiva.
Se il Camerun dovesse avanzare fino alle fasi finali del torneo, Anguissa potrebbe saltare fino a otto partite, comprese quelle di Supercoppa a Riad (semifinale con il Milan) e la trasferta di Champions League a Copenaghen, prevista appena 48 ore dopo l’eventuale finale della Coppa d’Africa.
Il Napoli, dunque, dovrà prepararsi a gestire un periodo senza uno dei suoi pilastri a centrocampo, confidando nel recupero di altri elementi e nella profondità della rosa per non perdere terreno in una fase cruciale della stagione.