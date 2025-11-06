Asta per Giovane del Verona, c’è anche il Napoli: Conte lo vuole a gennaio

Dopo la bella prestazione culminata con un gol la scorsa giornata, Giovane ha senza dubbio attirato gli interessi di molti club di A, tra cui il Napoli, che già si è mosso chiedendo informazioni al suo entourage e al Verona.

Tuttavia, il Napoli non è il solo ad aver fatto questo primo passo, anzi sono in 4 le squadre che si sono avvicinate all’entourage del ragazzo ed è probabile che a stretto giro possano interessarsene anche delle altre, magari dall’estero.

Tanti club su Giovane, c’è anche il Napoli

Dopo la magnifica partita contro l’Inter, il Napoli avrebbe chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso, tuttavia al momento il Verona non ha alcuna fretta dato che il giocatore è legato coi gialloblu fino al Giugno del 2029.

Oltre al Napoli, ci sarebbero anche Milan, Inter e Atalanta oltre ad alcune squadre straniere non ancora specificate, tuttavia come già rimarcato, il Verona ha dalla sua il tempo, quindi, se il valore del ragazzo si aggira sui 5 milioni, per venderlo a Gennaio ne serviranno come minimo 10.

Carriera e profilo del giocatore

In forza al Corinthians, Giovane era svincolato nell’estate 2025, dopo 3 stagioni in cui aveva totalizzato solo 26 presenze e marcato 2 volte, in seguito proprio nell’estate scorsa il Verona decide di scommettere sul classe 2003 e di portarlo in Italia, dopo un primo tempo di assestamento, la scelta può considerarsi corretta.

Di piede mancino, può giocare sia da ala che da seconda punta, in ogni caso ama partire laterale per poi accentrarsi sfruttando la sua forza fisica e la resistenza. Duttile per quanto riguarda il ruolo, ma con una caratteristica ben precisa: partire dal lato per poi accentrarsi.

Nel Napoli di Antonio Conte sarebbe un profilo che potrebbe ben rappresentare una novità di caratteristiche nello scacchiere offensivo degli azzurri, opponendo alla classica ala che punta e crossa, un gioco dinamico con l’obiettivo di tagliare dentro al campo, caratteristica fondamentale soprattutto nel calcio dei nostri tempi.