Il Napoli perde la vetta della classifica: l’ultimo precedente
Nov 10, 2025 - Francesco Panariello
Dopo gli ultimi tempi, la perdita della vetta del Napoli appare fisiologica ed anche una diretta conseguenza delle prestazioni non positive dell’ultimo periodo che hanno contribuito non poco a far scivolare gli azzurri dalla vetta.
Tuttavia, negli ultimi tempi, nonostante l’incertezza del nostro campionato, un Napoli in vetta forse, paradossalmente, rappresentava l’unico punto fermo della nostra Serie A; quindi, andiamo a scoprire quando il Napoli non era in vetta alla classifica per l’ultima volta.
Napoli non in vetta: l’ultimo precedente
Ovviamente al di là dell’inizio di questa stagione dove per qualche giornata il Napoli non era in vetta, come dopo la sconfitta a Torino 1-0 dove lasciò spazio al Milan, andiamo a vedere quando, nell’ultima stagione il Napoli non si trovava in vetta.
Nella scorsa stagione, il Napoli tornò in testa nell’Aprile 2025, mese di fondamentale importanza per lo Scudetto poi conquistato il mese successivo quando, il Napoli vittorioso col Torino per 2-0 superò per l’ultima volta l’Inter, sconfitta in casa 1-0 dalla Roma di Claudio Ranieri.
Quel sorpasso fu decisivo per le sorti del Campionato, poi vinto dagli azzurri proprio con un solo punto di margine sui nerazzurri in quel mese di Maggio in cui il Napoli rimase in testa alla fine di ogni giornata, ma all’interno di quella penultima giornata di campionato la classifica virtuale cambiò almeno 5 volte prima di assestarsi su un sostanziale nulla di fatto.
In generale, questa statistica ha il compito di mostrare il grande cambiamento di status effettuato dal Napoli negli ultimi anni: per molto tempo essere in testa rappresentava un lusso, un sogno, ora non esserlo rappresenta l’eccezione alla normalità.
In conclusione, ciò non vuole sminuire la crisi di risultati degli azzurri nell’ultimo periodo, ma solo riconoscere il miglioramento in termini di mentalità effettuato da questa società e da questa squadra negli ultimi anni.