ULTIM’ORA/ L’agente di Lobotka: “Se resta Conte, Stanislav può partire”

Le parole di Branislav Jašurek, agente di Stanislav Lobotka, hanno riacceso l’attenzione sul futuro del centrocampista slovacco del Napoli. In un’intervista rilasciata in patria il 21 ottobre, poco dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa che aveva costretto il giocatore a saltare gli impegni con la nazionale, Jašurek aveva espresso il suo malumore per la gestione del suo assistito da parte del club azzurro.

“Il Napoli ha investito bene negli ultimi tempi e ha acquistato nuovi giocatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite difficili in otto giorni prima della nazionale. Avrebbero potuto dargli un po’ di riposo per giocare con la Slovacchia. Sono nervoso”, aveva dichiarato l’agente, riferendosi proprio alla serie di gare ravvicinate che avevano preceduto la sosta.

Le parole dell’agente di Lobotka

Successivamente, in un’intervista concessa a Sport24.sk, Jašurek è tornato a parlare anche del futuro del regista partenopeo, lasciando intendere che una separazione a fine stagione non è affatto da escludere:

“Se vincesse il terzo scudetto, sarebbe più facile per lui andarsene, ma non amo fare previsioni. Ora ha un contratto migliorato e potrebbe rimanere per altri anni. Ma ha già 30 anni e sarà quasi irrealistico continuare così fisicamente, con Conte allenatore che richiede cose eccessivamente impegnative”.

L’agente ha poi aggiunto una considerazione più netta, aprendo chiaramente alla possibilità di un addio in estate:

“Per me il trasferimento estivo può avere assolutamente senso, ma dipende anche dalla cifra. Stani sta bene in Italia, ma se Conte resta ancora al Napoli, penso che Lobotka mi metterà pressione per andare via. L’estate, però, è ancora lontana”.

Parole che lasciano pochi dubbi: il futuro di Lobotka a Napoli potrebbe essere strettamente legato alla permanenza di Antonio Conte. Dopo anni da protagonista in maglia azzurra e un ruolo chiave nello scudetto del 2025, il centrocampista slovacco potrebbe valutare una nuova esperienza all’estero, soprattutto se le richieste del tecnico dovessero diventare, come sottolinea il suo agente, “troppo impegnative”.