Un ex Napoli diventa allenatore del Benevento: di chi si tratta

Cambio in panchina per il Benevento Calcio. Il club sannita ha annunciato ufficialmente l’esonero di Gaetano Auteri e la nomina di Antonio Floro Flores come nuovo allenatore della Prima Squadra.

La società giallorossa ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale

“Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri. La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores. La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Per Floro Flores, ex attaccante di Napoli, Udinese, Sassuolo e Genoa, si tratta di una nuova importante tappa della carriera da allenatore. Dopo alcune esperienze nelle serie minori, l’ex centravanti partenopeo avrà ora l’opportunità di guidare un club ambizioso come il Benevento, chiamato a risalire la classifica e ritrovare continuità di risultati.

Il club sannita, retrocesso in Serie C nella stagione 2022/23, punta con questa scelta a dare una scossa all’ambiente e a rilanciare le proprie ambizioni in vista della seconda parte del campionato.