Caressa annuncia: “Per me questo sarà l’ultimo anno di Conte al Napoli”
Nov 12, 2025 - Michele Massa
Fabio Caressa punta il dito verso il Napoli per la corsa scudetto
Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha analizzato sul proprio canale YouTube il momento complicato che sta attraversando il Napoli di Antonio Conte, soffermandosi in particolare sull’atteggiamento e la comunicazione dell’allenatore salentino.
Le parole di Fabio Caressa sul futuro di Antonio Conte
«Conte mi è piaciuto, è stato schietto, sincero, diretto. Ha detto delle cose fortissime — ha spiegato Caressa —. Se avevo dei dubbi che la comunicazione di prima dovesse andare all’interno e avesse efficacia, forse i dubbi li aveva anche lui».
Secondo il giornalista, l’allenatore azzurro ha cambiato tono: «Ora non parla più di rosa o difficoltà, ha detto chiaramente che il Napoli non è più una squadra. Non vede più quella coesione che prescinde dalla forza del gruppo».
Caressa ha poi aggiunto una riflessione sul futuro del tecnico: «Questo vuol dire che Conte ora stresserà ancora di più i giocatori, e credo di poter dire che questo sarà il suo ultimo anno al Napoli. Dovrà arrivare a un tale grado di ossessione che la pressione interna diventerà insopportabile, a meno che non lo sia già per alcuni calciatori. Si arriverà a un punto di tensione fortissimo».
Parole pesanti, che riflettono un clima di grande intensità intorno al Napoli e al suo allenatore, chiamato a ritrovare compattezza e risultati per riportare serenità nell’ambiente azzurro.