ULTIM’ORA/ Infortunio Anguissa: c’è la lesione. I possibili tempi di recupero

Una pessima notizia scuote il Napoli. Frank Zambo Anguissa ha riportato un infortunio muscolare di grave entità che lo terrà lontano dal campo per diverse settimane. L’esito degli esami ha confermato i timori della vigilia: si tratta di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

La conferma è arrivata direttamente dal club partenopeo attraverso una nota ufficiale:

“Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Un colpo durissimo per Antonio Conte, che perde uno dei pilastri del suo centrocampo proprio nel momento in cui la squadra è chiamata a ritrovare equilibrio e continuità. Anguissa, che si era fermato durante gli impegni con la nazionale camerunense, dovrà ora osservare un periodo di stop forzato, i cui tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane.

Il Napoli seguirà con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni, ma la sensazione è che il rientro non sarà immediato. Nel frattempo, Conte dovrà studiare nuove soluzioni per colmare il vuoto lasciato da uno dei suoi uomini più importanti in mezzo al campo.