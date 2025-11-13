Come sarà il Napoli senza Anguissa? Le soluzioni possono arrivare dal mercato di gennaio

Altra tegola in casa Napoli. Gli esami strumentali di Anguissa hanno mostrato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra: con tutta probabilità il centrocampista camerunense, tra i migliori in questo avvio di stagione, sarà ai box per circa due o tre mesi, e la società partenopea dovrà sopperire alla perdita per forza di cose sul mercato, dopo il forfait a centrocampo anche di Kevin De Bruyne.

Le soluzioni di mercato e di formazione

Il Napoli di Antonio Conte è già da tempo che cerca un centrocampista, e l’ennesimo infortunio di un giocatore fondamentale come Zambo Anguissa rende ancora più urgente la necessità di qualche uomo in più in mezzo al campo.

La priorità era il terzino destro di riserva per Giovanni Di Lorenzo, ma con il problema fisico di Anguissa i piani del DS Giovanni Manna potrebbero cambiare. Sul taccuino azzurro è segnato il nome di Arthur Atta, che ha ben figurato fino ad adesso con la maglia dell’Udinese, ma anche il nome di Morten Frendrup, centrocampista del Genoa molto apprezzato dai partenopei.

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha confermato che ci sono due o tre nomi sulla lista azzurra, mettendo in risalto però il nome di Kobbie Mainoo, che era già stato monitorato quest’estate.

In attesa del mercato di riparazione, il Napoli dovrà sopperire delle mancanze a centrocampo internamente fino a gennaio; Antonio Conte potrebbe optare per il doppio regista con Lobotka e Gilmour, oppure arretrare Elmas sulla linea di centrocampo, vista la duttilità di ruoli che può ricoprire il macedone, e ciò può essere un occasione per Lang e Neres, che potrebbero trovare più spazio da titolari.

L’assenza di un giocatore così importante nel sistema di gioco azzurro è un ulteriore problema che si aggiunge al Napoli che sta passando un periodo poco felice dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni. Si spera che con un lavoro di squadra tra giocatori, staff tecnico e società si possa mettere alle spalle questo momento difficile.