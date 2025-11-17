Conte torna a Castel Volturno: colloquio con i calciatori e ritmi “da militare”. Il racconto del rientro

Antonio Conte è tornato a Napoli dopo la settimana di permesso concessa dal club e oggi ha ripreso a dirigere l’allenamento della squadra nel centro tecnico di Castel Volturno. Il tecnico aveva trascorso alcuni giorni nella sua casa di Torino, mentre la squadra continuava a lavorare con il suo staff in vista dei prossimi impegni.

Il racconto della giornata di Antonio Conte

Al rientro, Conte ha avviato un dialogo con il gruppo azzurro, reduce da tre partite senza vittorie, con l’obiettivo di ricompattare l’ambiente e riportare serenità. Il confronto continuerà nei prossimi giorni, quando torneranno anche i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Non è escluso che, proprio in questa fase di ripartenza, possa intervenire anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha ribadito piena fiducia nella permanenza del tecnico. L’impressione è che il ritorno di Conte rappresenti l’inizio di un momento chiave per rimettere in carreggiata il Napoli e rilanciare le ambizioni della squadra.