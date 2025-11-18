Ci sarà l’incontro Conte-De Laurentiis? La Gazzetta svela il retroscena. Ecco cosa succederà

Antonio Conte è tornato ieri al suo posto, a Castel Volturno, per dirigere l’allenamento pomeridiano del Napoli dopo i giorni di assenza che avevano alimentato interrogativi e tensioni. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha fatto il punto con un retroscena che racconta come, nonostante il clima non semplice, il dialogo tra il tecnico e la società non si sia mai interrotto.

Il racconto e i retroscena sulla situazione Conte-Napoli

Secondo quanto riportato, i contatti tra Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono proseguiti con costanza per tutta la scorsa settimana: nessun incontro formale, perché non necessario. La linea del club resta quella della piena fiducia nel proprio allenatore, che ora è chiamato a trovare la chiave per far ripartire un Napoli in evidente difficoltà dopo il ko di Bologna.

Chi si aspettava una giornata particolare, magari segnata da riunioni individuali con i giocatori presenti o da una sorta di “relazione” sulle giornate lontano dal campo, è rimasto sorpreso. La vera notizia, forse, è stata proprio la normalità. In un periodo in cui di normale c’è ben poco, Conte ha scelto la via della quotidianità: è arrivato intorno alle 12.30 a Castel Volturno, ha pranzato con il suo staff e poi ha atteso che la squadra fosse pronta per l’allenamento.

Nessun confronto diretto, nessun discorso alla squadra: sarebbe stato inutile, considerando l’assenza dei tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Il filo spezzato a Bologna, insomma, verrà riallacciato solo quando Conte avrà davanti il gruppo al completo. E il tecnico sembra determinato a farlo con la stessa chiarezza e intensità che da sempre lo contraddistinguono.