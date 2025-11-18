Cruciani parla anche di calcio: “Tra Conte e De Laurentiis finirà male, non si sopportano”

Sul momento delicato vissuto dal Napoli e sul rapporto tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto anche Giuseppe Cruciani, che ai microfoni ha tracciato un quadro netto del legame tra i due protagonisti del progetto tecnico azzurro.

Le discutibili parole di Giuseppe Cruciani sul Napoli

Secondo il giornalista, la relazione tra il patron e l’allenatore sarebbe stata tesa sin dall’inizio:

“De Laurentiis e Conte vivono un rapporto alla fine conflittuale. Non si sono sopportati per mesi nel primo anno a Napoli”, ha dichiarato Cruciani. Le difficoltà iniziali, legate a visioni e caratteri molto forti, avrebbero segnato profondamente il loro primo periodo di collaborazione.

La situazione sarebbe poi cambiata con la conquista dello scudetto, un successo che – come spiega Cruciani – avrebbe costretto De Laurentiis a rivedere alcune posizioni:

“Con lo scudetto le cose sono migliorate e De Laurentiis ha un po’ ceduto di fronte al popolo che voleva a tutti i costi la conferma di Conte”. Il presidente avrebbe così scelto di seguire le indicazioni del tecnico, supportandolo in pieno nelle decisioni riguardanti mercato, gestione e programmazione.

Nonostante questo equilibrio raggiunto, Cruciani ritiene che la natura del rapporto resti fragile:

“La cosa è andata avanti con il presidente che ha accontentato Conte su tutta la linea. Ma è un rapporto che nasce conflittuale e finirà così a livello di personalità”.