Abodi: “Maradona a Euro 2032? Le parti sono distanti”. Poi risponde a De Laurentiis

Il ministro Abodi in occasione di un punto stampa sull’America’s Cup che si terrà a Napoli ha parlato anche della possibilità di vedere il Maradona come uno dei 5 stadi ad Euro 2032 e ha anche risposto a De Laurentiis sulla questione del risarcimento da infortuni in nazionale.

Queste sono ore calde per il Napoli che nel giro di poche ore ha ricevuto una serie di brutte notizie sul settore centro sportivo, sul tema stadio e adesso anche sulla possibilità di vedere il Maradona come uno dei 5 stadi ad Euro 2032.

Abodi: “Maradona ad Euro 2032? Le parti sono distanti”

Abodi risponde così sulle possibilità del Diego Armando Maradona di essere uno tra i 5 stadi scelti per l’Europeo che si disputerà tra Italia e Turchia nel 2032:

“Stadio Maradona per gli Europei? Sto dicendo da mesi, nel rispetto del mio ruolo interessato a ciò che accade, la scelta dei 5 stadi dipende dall’amministrazione comunale e dal club. Le agende sembrano distanti e sembrano allontanarsi.

Il tempo non ci aiuta, dipende dall’intraprendenza e dalla capacità di far convergere le esigenze che, spero siano le stesse: dotare Napoli di uno stadio compatibile e sostenibile. Cercherò di favorire un incontro tra due posizioni”.

Insomma, il ministro senza filtri esprime la sua preoccupazione circa la situazione del Maradona viste le attuali distanze tra il Comune e la proprietà che non fanno altro che danneggiare le possibilità di vedere l’Europeo 2032 a Napoli.

Tuttavia, il ministro apre al dialogo fra le parti impegnandosi personalmente ad organizzare un incontro fra le parti per giungere ad una soluzione entro i tempi prestabiliti.

“Rimborso per gli infortunati? Ad ADL dico questo”

“È un tema che va affrontato nel rapporto tra la Federazione italiana e i club. Capisco le rimostranze e le preoccupazioni di De Laurentiis che vede il suo capitale, i giocatori, che da una parte si valorizzano con la nazionale, ma dall’altra può perderli. Il prestigio di vestire la maglia della nazionale può impreziosire il curriculum dei giocatori”.

Chiaramente, se sul tema stadio poteva parlare sinceramente, sulla questione nazionali è chiaro che il ministro dello sport rimanga equilibrato e non possa sostenere in alcun modo la causa di De Laurentiis, tuttavia è da apprezzare come comunque cerchi di giustificare e supportare la sua opinioni con il tema dell’aumento del prestigio dei giocatori( che in alcuni ambiti può avere un senso).