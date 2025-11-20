Napoli, bilancio in perdita: lo scudetto non è bastato. Le cifre

Dopo due esercizi consecutivi in utile, la SSC Napoli registra un risultato negativo nel bilancio annuale al 30 giugno 2025. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha chiuso l’esercizio con una perdita di 21,4 milioni di euro, una cifra che segna un’inversione di tendenza rispetto ai due anni precedenti.

Bilancio leggermente in perdita, ecco i numeri di giugno 2025 in casa Napoli

La causa principale di questa perdita è legata alla mancata partecipazione alla Champions League, competizione che, come noto, ha un impatto decisivo sui ricavi di ogni club di calcio. La qualificazione alla massima competizione europea, infatti, garantisce un flusso di entrate considerevole, sia attraverso i premi Uefa, che per i diritti TV e il marketing. La mancanza di questi introiti ha quindi inciso pesantemente sul bilancio partenopeo.

A pesare sui conti anche l’aumento dei costi legato all’inizio del ciclo tecnico con Antonio Conte. L’ingaggio dell’ex allenatore di Tottenham e Juventus, infatti, ha comportato un innalzamento delle spese per il club, come parte del progetto di rilancio sportivo con il tecnico pugliese alla guida della squadra. Tuttavia, nonostante il rosso nei conti, la solidità economica della SSC Napoli non sembra a rischio.

Infatti, la perdita di 21,4 milioni di euro è stata tranquillamente coperta attingendo dalla riserva volontaria, che ammonta a 216,6 milioni di euro. Questo fondo, come precisato nel verbale dell’assemblea ordinaria del club, ha permesso di bilanciare il deficit senza compromettere la stabilità finanziaria della società.

Inoltre, durante l’assemblea, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietario del club, è stato confermato alla guida, insieme alla moglie Jacqueline Marie Baudit, ai figli Edoardo e Valentina, e all’amministratore delegato Andrea Chiavelli. La continuità nella governance societaria è quindi garantita, con un orientamento strategico chiaro e stabile per il futuro.

In conclusione, nonostante la chiusura dell’esercizio in perdita, il Napoli resta un club finanziariamente solido e con prospettive a lungo termine ben definite. Il percorso intrapreso con Antonio Conte è solo all’inizio, e la speranza è che, con un ritorno in Champions League e una gestione oculata, il club possa riprendersi e tornare a generare profitti già nei prossimi bilanci.