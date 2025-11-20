Il gol realizzato da Scott McTominay con la maglia della Scozia ha avuto il sapore di un déjà-vu per i tifosi del Napoli. La rete segnata dal centrocampista azzurro è sembrata un flashback di quella messa a segno contro il Cagliari nella serata dello scudetto: stessa giocata, meravigliosa e spettacolare, stessa carica emotiva.

Ma ciò che ha fatto il giro del mondo non è stato soltanto il gesto tecnico: a rubare la scena è stata, ancora una volta, la sua esultanza.

Subito dopo il gol che ha spianato la strada alla qualificazione ai Mondiali — un traguardo atteso dalla Scozia da ben 28 anni — McTominay ha alzato lo sguardo verso la tribuna, scandendo chiaramente il labiale: “Where’s my mum?” (“Dov’è mia mamma?”), prima di mandarle un bacio.

Una frase semplice, spontanea, diventata ormai un rituale. La stessa identica espressione che il giocatore aveva rivolto alla madre anche allo stadio Maradona, nel giorno della sua iconica rete con il Napoli.

La mamma, presente sia a Napoli che a Glasgow, è il punto di riferimento emotivo di McTominay, e l’immagine del centrocampista che la cerca tra il pubblico è già diventata una delle più toccanti del suo percorso sportivo.

Un gesto che racconta più di mille parole: dietro la forza fisica e la determinazione in campo, c’è un ragazzo che non dimentica mai da dove viene e chi lo sostiene, ovunque giochi.