Sirene dall’Inghilterra per McTominay: sullo scozzese ci sono 4 club

Scott McTominay potrebbe tornare in Inghilterra prima del previsto. Fonti inglesi rivelano che ci sarebbero 4 club interessati al giocatore, tuttavia il Napoli sembrerebbe non essere intenzionato a privarsi del giocatore almeno fino alla fine della stagione in corso.

Secondo quanto riportato, il Napoli avrebbe fatto muro non volendosi privare di uno dei giocatori fondamentali da due stagioni a questa parte per Antonio Conte, tuttavia di fronte ad offerte irrinunciabili il club di ADL potrebbe chiaramente ripensarci.

Sirene dall’Inghilterra, in 4 per McTominay

Secondo fonti dall’Inghilterra, sarebbero Arsenal, Tottenham, Everton e Manchester United i club interessati all’acquisto di McTominay, alcuni dei quali sarebbero disposti a sborsare somme alquanto elevate.

Secondo quanto riportato, Scott avrebbe sempre avuto un amore superiore per la Premier e quindi di fronte ad una scelta prediligerebbe un ritorno in Premier League, tuttavia questo è solo chiacchiericcio.

Quello che, però, sicuramente fa propendere i calciatori verso il campionato inglese è il vile denaro visto che in Inghilterra i calciatori hanno uno stipendio in media più alto e i club sono più disposti a spendere somme elevate per il mercato.

Infatti, vedere l’Everton( con tutto il rispetto una squadra di metà classifica) interessata a spendere cifre astronomiche per McTominay fa sicuramente capire la forza economica che attualmente ha il mercato inglese rispetto a quello italiano.

Tuttavia, il Napoli avrebbe fatto blocco sul giocatore sparando cifre molto alte, a partire dagli 80 milioni di euro e comunque solo nel mercato estivo visto che Conte e il Napoli non vogliono privarsi di pedine fondamentali nell’11 azzurro a Gennaio come accadde l’anno scorso con Kvaratskhelia.

Ciononostante, al momento la posizione dello scozzese è di totale centralità nello scacchiere tattico di Antonio Conte e nulla lascia presagire ad un addio di McTominay almeno a stretto giro anche se una riflessione già può essere fatta.

Infatti, in conclusione, il Napoli ha acquistato il giocatore per 30 milioni, le cifre di cui si parla sono molto più del doppio di quei soldi, quindi comunque vada, il Napoli sta creando un tesoretto che al momento giusto potrà convertirsi in un utile niente male.