ULTIM’ORA/ Stop in casa Napoli: si ferma Gutierrez, out contro il Qarabag. Il motivo
Nov 25, 2025 - Michele Massa
Il Napoli dovrà fare a meno di Miguel Gutierrez per la partita di Champions League contro il Qarabag, in programma questa sera. L’esterno spagnolo ha infatti accusato una distorsione alla caviglia e non sarà convocato per il match valido per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea.
Gutierrez out per Napoli-Qarabag. Il motivo
Il tecnico azzurro, Antonio Conte, è intenzionato a confermare la formazione che ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Dieci undicesimi della squadra titolare scenderanno in campo contro il Qarabag, con l’unico cambio che riguarderà proprio la fascia sinistra, dove l’assenza di Gutierrez costringerà il mister a rivedere le scelte.
L’infortunio del difensore spagnolo, che si è verificato proprio mentre il Napoli si prepara per una serie di sfide cruciali, pone anche un punto interrogativo sul suo recupero. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gutierrez verrà monitorato con attenzione nei prossimi giorni, in vista del match di campionato contro la Roma, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico.
Con l’infortunio di Gutierrez, il Napoli si prepara ad affrontare il Qarabag in un momento delicato della stagione, in cui ogni punto è cruciale per consolidare la propria posizione in Champions e per affrontare con fiducia la seconda parte del campionato.