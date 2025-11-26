Napoli, infortunio Gutierrez: i tempi di recupero preoccupano gli azzurri

Brutte notizie per il Napoli alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag. Durante la rifinitura, infatti, Miguel Gutierrez ha riportato una distorsione alla caviglia, un problema che lo costringerà a uno stop tutt’altro che breve. L’indisponibilità del giovane esterno spagnolo arriva in un momento delicato per la squadra di Antonio Conte, già alle prese con una rosa ridotta per vari acciacchi.

Gutierrez preoccupa il Napoli, ecco i tempi di recupero

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio dovrebbe richiedere circa venti giorni di recupero. Di conseguenza, Gutierrez salterà sicuramente la sfida contro la Roma e con ogni probabilità anche altri impegni ravvicinati.

Conte, interrogato ieri sullo stato del giocatore, ha confermato la gravità relativa del problema, pur lasciando trasparire la determinazione dell’esterno:

“Miguel ha avuto questa distorsione. Non voglio dire quante settimane ci vorranno, perché il ragazzo ha una grande volontà ed è molto dispiaciuto per quello che è successo. Mi ha detto che lui recupera in due settimane, ma il dottore non crede sia possibile”.

L’infortunio di Gutierrez complica ulteriormente le rotazioni sulle fasce e costringe il tecnico a valutare soluzioni alternative per le prossime gare. Il Napoli spera ora che i tempi di recupero possano ridursi, anche se al momento prevale la prudenza.