Roma-Napoli, arriva la designazione: ecco chi dirigerà il match

Domenica alle 20:45 il Napoli è atteso all’Olimpico per la sfida alla capolista di questa Serie A: oggi sappiamo finalmente chi sarà a dirigere questa gara così importante per la vetta della classifica di Serie A.

Senza ombra di dubbio non sarà la designazione a decidere una partita, ma certamente conoscere il direttore di gara che arbitrerà questa gara così importante può servire per capire come approcciare la gara dal punto di vista dei contrasti.

Roma-Napoli, ecco il fischietto del match

Sarà Davide Massa a dirigere la supersfida per la testa della classifica in programma Domenica sera alle 20:45. Per il fischietto di Imperia sarà il quinto gettone in Serie A quest’anno oltre ad altre 2 presenze in Champions League.

Con la designazione di Massa abbiamo un messaggio chiaro da parte dell’AIA: un metro duro per una partita importantissima. Infatti, Davide Massa si è sempre contraddistinto per l’elevato numero di falli fischiati nel corso delle gare, dunque è presumibile che molto raramente “lascerà correre” gli scontri di gioco.

E’ un arbitro che ha l’ammonizione facile, dunque bisognerà stare attenti a non incorrere in un doppio giallo; in generale, il fischietto di Imperia ha un metro di giudizio molto duro e molto diverso dagli standard europei.

Questa è una scelta di posizione chiara da parte di Rocchi che per la partita cardine della prossima giornata di A vuole far passare un messaggio di durezza, autorità e decisione della classe arbitrale che soprattutto quest’anno sembra essersi perso.

I precedenti del Napoli con Massa

Si parte con un dato positivo, quest’anno nelle partite dirette da Massa in A la squadra in trasferta non ha mai perso( 2 vittorie e 2 pareggi). L’anno scorso il Napoli con Massa ha collezionato due vittorie, fra l’altro una proprio con la Roma e 2 pareggi.

L’ultima sconfitta degli azzurri con il fischietto di Imperia risale a 2 anni fa in Napoli-Inter 0-3, una partita molto discussa per alcuni episodi controversi, tuttavia non si può non dire che il trend sia positivo soprattutto se comparato con la controparte.

Infatti, la Roma non vince con Massa da oltre 3 anni( Inter-Roma 1-2) per un totale di 8 partite di fila senza vittorie. Insomma, sia il dato sulle vittorie in trasferta, sia il dato sulle vittorie complessive con Massa sembrerebbero favorire il Napoli, tuttavia sarà il campo a decidere chi avrà ragione fra le due.