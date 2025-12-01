Coppa Italia, il possibile cammino del Napoli fino alla finale

Questa settimana segna l’inizio della Coppa Italia per le prime otto squadre dello scorso campionato di A, in particolar modo fra queste saranno Inter, Napoli, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna quelle impegnate in questa settimana.

Nonostante in questo momento il focus sia sul fare bene in campionato e sulla qualificazione agli spareggi di Champions, scopriamo il cammino degli azzurri in Coppa Italia fino alla finale.

Napoli, il cammino in Coppa Italia

Il Napoli debutterà in questa Coppa Italia mercoledì alle 18 contro il Cagliari proprio al Maradona ricordando che in caso di parità dopo i 90 minuti, non ci saranno più i tempi supplementari, bensì si andrà direttamente alla roulette russa dei tiri di rigore.

Eventualmente, nella sfida dei quarti il Napoli affronterebbe o la Fiorentina o il Como, squadra che ha già impensierito non poco gli azzurri nel pareggio del Maradona a reti bianche del mese scorso; la sfida si giocherà eventualmente o il 4 o l’11 Febbraio.

Importante notare che sia nel caso della Fiorentina che in caso di passaggio del Como la sfida si giocherà proprio al Maradona; il fattore campo, soprattutto in caso di passaggio del turno del Como, potrebbe aiutare non poco gli uomini di Conte.

La semifinale e la finale

L’eventuale semifinale, che si gioca andata e ritorno, sarà probabilmente contro una tra Roma e Inter. Curioso vedere come il Napoli abbia già battuto in questo campionato entrambe le squadre sopra citate anche se, come ben sappiamo queste partite eventuali si giocheranno tra Marzo e Aprile del prossimo anno con condizioni di forma chiaramente impossibili da prevedere.

In ogni caso, per il Napoli, eccetto la sfida col Cagliari che comunque non deve sottovalutare, si profila un cammino insidioso e pieno di difficoltà già a partire proprio dai quarti fino alla semifinale e che richiede un impegno e una dedizione senza dubbio maggiore di quello destinato a questa competizione lo scorso anno.

Chiaramente, la finale è una gara secca che sarà disputata all’Olimpico contro chiunque si qualifichi dall’altra parte del tabellone: molto probabilmente una tra Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, ricordando che agli ottavi ci sarà un interessante Lazio-Milan.

In conclusione va rimarcato come questo cammino teorico fino alla finale potrebbe variare perchè un risultato inaspettato è sempre dietro l’angolo anche se, va detto, con questo format unico in Europa la possibilità di risultati anomali è veramente ridotta al lumicino.