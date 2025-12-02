Dominio Napoli al Gran Galà del Calcio, tutti gli azzurri premiati

Ieri sera si è tenuto il consueto Gran Galà del Calcio per celebrare i migliori giocatori, allenatori, società e sorprese della stagione appena trascorsa: il Napoli è molto presente in molti dei premi assegnati dopo la grande stagione scorsa culminata con la vittoria dello scudetto.

In particolare, gli azzurri sono l’unica squadra presente in tutti i livelli di una società: quello del calcio giocato, quello tecnico e quello societario il che rende il Napoli la squadra “vincitrice” di questo Gran Galà del Calcio 2025.

Napoli, gli azzurri premiati al Gran Galà del Calcio

Il miglior calciatore dell’anno, probabilmente per distacco, è stato Scott McTominay; il centrocampista scozzese l’anno scorso ha stupito l’Italia intera mostrando la sua forza la sua tecnica e la sua capacità di fare gol, caratteristiche che lo rendono il miglior giocatore dell’anno.

Sul piano tecnico, Antonio Conte ha vinto il premio come Miglior Allenatore dell’anno probabilmente per il modo in cui ha trasformato una squadra da decimo posto in una squadra quadrata, centrata, forte capace di vincere il Quarto Scudetto.

Sul piano dirigenziale, il Napoli, nella persona del presidente De Laurentiis, ha vinto il premio come miglior società dell’anno dimostrando come si possa riuscire a bilanciare competitività, bilancio ed equilibrio sul piano finanziario.

Oltre al già citato Scott McTominay, presente nella lista della top 11 stagionale anche Rrahmani. Top 11 che è così composta: SVILAR (Roma), DUMFRIES (Inter), RRAHMANI (Napoli), BASTONI (Inter), DIMARCO (Inter), MCTOMINAY (Napoli), BARELLA (Inter), REIJNDERS (Milan), L. MARTINEZ (Inter), KEAN (Fiorentina), RETEGUI (Atalanta).

Infine, Deiola ha vinto il premio gol dell’anno( realizzato in Cagliari-Venezia 3-0), Bertola il premio come Miglior giocatore della Serie B, ed infine la prima edizione del premio “Il Campo Giusto” va Pio Esposito, per l’esempio di correttezza dimostrata in campo.

Le polemiche sulle scelte della Top 11

Chiaramente, ci sono state delle polemiche in seguito alla proclamazione della Top 11, come per esempio la scelta di inserire 3 difensori dell’Inter contro uno del Napoli nonostante l’Inter abbia subito 10 gol in più del Napoli.

In realtà, il dato curioso riguarda proprio il fatto che probabilmente la ragione principale per la quale l’Inter ha perso il Campionato lo scorso anno è proprio la mancanza di solidità difensiva; quindi trovare 3 difensori dell’Inter è quantomeno curioso.

Ulteriormente, oltre ai meritatissimi riconoscimenti per Kean e Retegui, sorprende come Romelu Lukaku, unico giocatore in doppia cifra di gol e di assist, non figuri nella Top mentre al suo posto ci sia Lautaro Martinez, autore di una fantastica stagione senza dubbio, però ai fini della vittoria dello Scudetto il contributo del belga anche sulle prestazioni della squadra è stato maggiore.

Con tutti questi dubbi, il risultato finale mostra che la squadra Campione d’Italia presenta solo 2 giocatori, mentre l’Inter ne ha ben 5( di cui 3 in difesa), dato che stupisce soprattutto perchè almeno ci saremmo aspettati di vedere un dislivello in avanti, ma non in difesa dove l’anno scorso il Napoli si è dimostrato invalicabile.