Champions, il supercomputer OPTA dà la sua classifica: dove si posiziona il Napoli

La tecnologia ha preso il sopravvento praticamente in ogni aspetto della nostra vita; il settore sportivo non poteva certo esimersi. Il supercomputer OPTA, sulla situazione attuale, nelle ultime ore ha stilato la sua classifica potenziale del girone unico di Champions.

Il dato interessante è che oltre a delle certezze, in questa classifica, che tiene già conto di chi ha giocato ieri, vi sono delle grandi sorprese. Detto ciò, vediamo la posizione del Napoli in questa classifica e dove pensa che gli azzurri possano arrivare in questa Champions.

Napoli, ecco la classifica di Champions secondo OPTA

Secondo OPTA, le qualificate agli ottavi saranno Arsenal, Bayern Monaco, PSG, Real Madrid, Atalanta, Liverpool, City e Atletico Madrid. La grande sorpresa in questo caso, oltre alla presenza dell’Atalanta, è l’assenza dell’Inter.

I nerazzurri erano a punteggio pieno nelle prime quattro giornate salvo poi compromettere la loro situazione con due sconfitte di fila in extremis, tuttavia la loro situazione di classifica è ancora ottima, ciononostante OPTA prevede che di qui alla fine i nerazzurri collezionino appena 2 punti.

Per quanto riguarda il Napoli, OPTA prevede un diciassettesimo posto con all’incirca 11 punti, in pratica si aspetta una vittoria contro una tra Benfica e Copenhagen, un pareggio con la rimanente ed una sconfitta con il Chelsea, dunque nulla di troppo difficile da prevedere.

La possibilità di qualificarsi per il Napoli è del 84%, mentre quella di arrivare direttamente agli ottavi appena del 3%. Il dato significativo però, è che OPTA attribuisce al Napoli un 16% di giungere ai quarti di finale, percentuale molto alta se confrontata con altri club come il Marsiglia, la Juve, il Monaco, ossia tutti quei club che in previsione dovranno giocare sia gli spareggi che gli ottavi per raggiungere i quarti.

In conclusione, rimarchiamo come OPTA non si sbilanci sul match di stasera tra Benfica e Napoli dove vede leggermente favoriti i portoghesi (38% di vincere) contro gli azzurri( 33%) anche se il pareggio resta molto probabile con un 28% di probabilità.

OPTA, ecco chi vince la Champions

Secondo OPTA, a vincere la Champions sarà l’Arsenal con un 21%, a seguire Bayern Monaco, PSG, e Manchester City con una percentuale sopra il 10, le altre staccate e con bassa probabilità di vincerla.

Per quanto riguarda le italiane, all’Inter è data una possibilità del 3%, all’Atalanta dello 0,73%, al Napoli 0,67%, mentre alla Juventus un misero 0,22%: insomma per le italiane sembra non esserci affatto storia.