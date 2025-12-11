La “serata nera” di McTominay: lo scozzese ha giocato da infortunato. Il retroscena

La prova di Scott McTominay contro il Benfica è stata una delle più opache della sua stagione. Lento nei movimenti, spesso fuori tempo e con responsabilità sul raddoppio portoghese, il centrocampista scozzese non è mai riuscito a incidere come ci si aspetterebbe da lui. Ma le immagini della BordoCam di DAZN gettano nuova luce sulla sua prestazione, rivelando dettagli che spiegano il suo evidente calo fisico.

Dall’infortunio dopo Napoli-Juventus alla serata di Lisbona

Il problema, infatti, risale alla sfida Napoli-Juventus, quando McTominay ha accusato un fastidio muscolare al flessore sinistro. L’azione incriminata arriva a metà primo tempo: McKennie cambia direzione con un rapido contro-movimento, lo scozzese prova a seguirlo ma si ferma immediatamente, portando la mano alla coscia e iniziando a zoppicare vistosamente.

A rendersi conto per primo delle sue difficoltà è Højlund, che gli suggerisce di chiedere un antidolorifico. Poco dopo interviene anche Buongiorno, invitandolo più volte a fermarsi per evitare guai peggiori. In panchina Conte manda subito Vergara a riscaldarsi, pronto a subentrare, ma McTominay decide comunque di restare in campo stringendo i denti fino al fischio finale.

Nonostante il problema muscolare, il centrocampista è stato schierato nuovamente titolare ieri a Lisbona. Una scelta che indica come lo staff medico lo abbia considerato idoneo, ma che allo stesso tempo evidenzia l’emergenza che sta vivendo il Napoli: con il reparto di centrocampo decimato dagli infortuni, le alternative sono ridotte al minimo e l’ex Manchester United è costretto agli straordinari.

In condizioni normali, difficilmente McTominay avrebbe preso parte a una partita così dispendiosa. La sua performance contro il Benfica, dunque, appare la naturale conseguenza di un giocatore non ancora al 100% e costretto a forzare i tempi per aiutare una squadra in drastica emergenza.