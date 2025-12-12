Lautaro snobba il Napoli: “Rivinceranno lo scudetto? Starei attento alla Roma”

Lautaro Martínez ha ritirato il premio “Performance” ai Gazzetta Sports Awards, un riconoscimento per il suo straordinario rendimento con l’Inter nelle ultime stagioni. Parlando del campionato, l’attaccante argentino ha espresso ottimismo nonostante alcune difficoltà: “Qualche risultato non è andato dalla nostra parte, ma continuiamo a lavorare, l’Inter è a un livello straordinario”.

Lautaro Martinez sulla lotta scudetto

Lautaro ha anche parlato delle rivali per lo scudetto, indicando Napoli e Roma come le principali minacce. “Il Napoli può rivincere lo scudetto? Non lo so, ma io starei attento alla Roma”, ha detto, riconoscendo la qualità della squadra partenopea. Non ha dimenticato nemmeno la Roma, sottolineando l’importanza del suo allenatore Gian Piero Gasperini: “La Roma ha un allenatore che mi piace molto, è bravo a far crescere i suoi giocatori. Sarà una squadra da tenere d’occhio”, ha concluso.

Con queste parole, Lautaro ha ribadito che il campionato di Serie A è molto equilibrato e che l’Inter deve continuare a lottare per mantenere la vetta.