Runjaic attacca: “Domenica mezzo stadio tiferà Napoli, solo in Italia succedono queste cose”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, toccando vari aspetti legati alla stagione dei bianconeri. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà della squadra, in particolare nella fase offensiva e difensiva. “Abbiamo avuto molte occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Lo scorso anno, così come contro il Genoa e la Juventus, abbiamo creato situazioni da gol senza però concretizzarle”, ha spiegato.

Le parole di Runjaic in conferenza stampa

Runjaic ha anche sottolineato che la stabilità difensiva resta una delle principali problematiche da risolvere: “Dobbiamo migliorare in questo aspetto, ma non bisogna essere troppo negativi. Nonostante i cambiamenti dell’estate, abbiamo un punto in più rispetto allo scorso anno, e questo è già un segnale positivo.”

Il mister ha poi fatto un’analisi del contesto generale, ricordando la situazione dell’Udinese negli ultimi anni: “La squadra non ha mai lottato per lo Scudetto, ma ha continuato a mantenere la Serie A. Questo è un risultato importante, e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare”.

Runjaic ha anche parlato del supporto della società e dei tifosi: “Sono qui da due anni e sto dando tutto per questa squadra, così come tutta la società. Se siamo ancora in Serie A, è anche grazie al lavoro di chi è stato qui prima di me. Vogliamo essere una squadra difficile da affrontare in casa e sono convinto che, con il sostegno dei tifosi, i risultati arriveranno.”

Infine, ha guardato alla sfida contro il Napoli, consapevole delle difficoltà che la partita comporta: “Sappiamo che metà stadio tiferà Napoli, ma lavoriamo per migliorare e ottenere i giusti frutti. Gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita e siamo pronti a dare il massimo.”