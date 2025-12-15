Napoli in partenza verso l’Arabia: De Laurentiis fa una sorpresa alla squadra. L’episodio

Domani pomeriggio, il Napoli volerà verso l’Arabia Saudita per affrontare il grande impegno in Supercoppa, con un volo charter da Capodichino. A bordo del volo ci sarà l’intera dirigenza azzurra, con in testa a sorpresa il presidente Aurelio De Laurentiis (che negli ultimi mesi non aveva quasi mai seguito la squadra nelle “trasferte”, che seguirà la squadra nel match che si preannuncia cruciale. Con lui ci saranno il vicepresidente Edoardo De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore generale dell’area business, Tommaso Bianchini.

De Laurentiis seguirà il Napoli in Arabia, il programma degli azzurri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela anche i dettagli del programma che attende la squadra e la dirigenza. Il calendario saudita entrerà nel vivo mercoledì, con un allenamento fissato alle 12.30 locali (le 10.30 italiane) presso l’Al Riyadh Club, dove mister Antonio Conte guiderà la preparazione dei suoi uomini. Successivamente, alle 16 (le 14 italiane), si terrà la conferenza stampa ufficiale all’interno dell’Al-Awwal Park Stadium, sede della Supercoppa.

L’Al-Awwal Park, inaugurato nel 2015, è uno degli impianti più moderni dell’Arabia Saudita, con una capienza di 26mila spettatori. Questo stadio è anche la casa dell’Al Nassr, la squadra che vanta una delle stelle più luminose del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo. La sfida di Supercoppa, dunque, avrà un valore particolare non solo per il Napoli, ma anche per il panorama calcistico internazionale, con l’attenzione già rivolta a quello che si preannuncia come uno degli eventi sportivi più seguiti della stagione.

Il Napoli è pronto ad affrontare la competizione con determinazione, e la presenza della dirigenza al completo conferma l’importanza di questo trofeo per il club, che punta a consolidare i suoi successi a livello nazionale e internazionale.