Calciomercato Napoli, le mosse di gennaio: chi entra e chi esce

Con l’ormai imminente arrivo di gennaio e soprattutto vista la situazione nella quale il Napoli si trova a livello di organico, è necessario iniziare a parlare dell’imminente Calciomercato di Gennaio e delle mosse in entrata ed in uscita per il Napoli.

Il Napoli non resterà fermo, sicuramente ci saranno delle uscite ma probabilmente queste verranno bilanciate da innesti di qualità e comunque in completa sintonia con Antonio Conte. analizziamo le prossime mosse del Napoli.

Napoli, le mosse in entrata ed in uscita

Il mercato di Gennaio, a differenza di quello estivo, presenta molteplici insidie: è breve quindi le trattative devono essere stringenti, nel frattempo si gioca e quindi ci sono numerose variabili da tenere in considerazione( ad esempio gli infortuni) ed infine si devono avere già ad inizio mese le idee chiare su chi puntare per evitare di ridursi agli ultimi istanti.

Proprio per questo motivo, Manna ha già cerchiato in rosso alcuni nomi chiave per il Napoli in entrata, mentre sembrano essere delineati anche coloro che potrebbero salutare la compagine azzurra nel mese di Gennaio.

Il primo nome sulla lista di Manna è senza dubbio quello di Mainoo, mezz’ala del Manchester United che in questa stagione non ha trovato assolutamente lo spazio che si aspettava con Amorim che però sembra non voler lasciar andare via il classe 2005, almeno in via definitiva.

Infatti, in questo momento il Napoli sembrerebbe propendere per un prestito con obbligo di riscatto, mentre lo United non vorrebbe andare oltre un prestito secco per non privarsi del ragazzo, tuttavia per il Napoli una soluzione del genere tapperebbe il problema a centrocampo solo temporaneamente e non in prospettiva.

Manna non nasconde l’interesse nemmeno per Arthur Atta, 2003 centrocampista dell’Udinese che già più volte ha definito come “giocatore forte”, tuttavia al momento vi è una distanza siderale fra i due club in termini di richiesta economica.

L’Udinese non scende sotto i 40 milioni di euro, cifra lontanissima da quella che il Napoli sarebbe disposto a spendere e quindi per il momento la situazione è in stand-by e non si smuoverà a meno che una delle due non faccia un passo verso l’altra parte.

Il mercato in uscita

Fino a questo momento, l’unica uscita molto probabile nel Napoli era quella di Lucca, autore di una prima metà di stagione non all’altezza della rosa e molto vicino ad una cessione, temporanea o definitiva, tuttavia non sembra impossibile una sua permanenza.

Con una forma di Lukaku ancora tutta da valutare, con molte partite ravvicinate, qualche segnale da parte del ragazzo( come è entrato nel match con l’Udinese), la posizione di Lucca potrebbe migliorare anche se resta ancora a forte rischio.

Nelle ultime ore invece si parla anche di un possibile addio di Mazzocchi, oggetto d’interesse di almeno due squadre di A, anche se in questo senso la situazione è tutta in divenire.