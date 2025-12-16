Mainoo al Napoli? Il fratello protesta all’Old Trafford con una maglia: “Liberate Kobbie”

La situazione di Kobbie Mainoo sta rapidamente assumendo i contorni di un vero e proprio caso in casa Manchester United, alimentando voci di mercato e tensioni interne al club.

In occasione della spettacolare sfida di Premier League contro il Bournemouth, terminata con un rocambolesco 4-4, a catturare l’attenzione non è stato solo il risultato finale. A bordo campo, infatti, è stato immortalato Jordan Mainoo-Hames, fratellastro del giovane centrocampista dei Red Devils, con una maglietta dal messaggio inequivocabile: “Free Kobbie Mainoo”, ovvero “Liberate Kobbie Mainoo”. Un gesto forte, che ha immediatamente acceso il dibattito sul futuro del classe 2005.

Mainoo verso il Napoli, la protesta diventa “rumorosa”

La foto, pubblicata dallo stesso Jordan sul proprio account Instagram, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Non è un segreto, infatti, che Mainoo stia vivendo un momento di frustrazione a causa del poco spazio trovato finora con la maglia del Manchester United. Una situazione che avrebbe spinto il centrocampista inglese a valutare seriamente l’addio, con il Napoli pronto ad accoglierlo a braccia aperte già nella sessione di mercato di gennaio.

Sul tema, però, le posizioni all’interno del club non sembrano essere univoche. Se da un lato il giocatore stesso e Ruben Amorim non chiuderebbero alla possibilità di una cessione già a gennaio, dall’altro il Manchester United frena. Secondo quanto riportato da The Guardian, i vertici dei Red Devils non sarebbero convinti di lasciarlo partire a metà stagione, ritenendo Mainoo un profilo importante per il futuro del club.

A pesare sulla decisione è anche il fatto che Kobbie Mainoo sia un prodotto dell’Academy, un elemento che lo rende particolarmente prezioso agli occhi della dirigenza. Il braccio di ferro è appena iniziato e le prossime settimane saranno decisive per capire se il giovane talento resterà a Manchester per giocarsi le sue chance o se sceglierà una nuova avventura, magari in Serie A.