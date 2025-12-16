Napoli bloccato in aeroporto e charter in ritardo verso l’Arabia: il motivo

La partenza del Napoli verso l’Arabia Saudita, dove gli azzurri saranno impegnati nella Supercoppa Italiana, è stata caratterizzata da un imprevisto legato alle condizioni meteo. Il charter della squadra, inizialmente previsto per le ore 15, ha infatti subito un ritardo di circa un’ora e mezza a causa del maltempo.

Il motivo e la partenza, le ultimissime sulla trasferta del Napoli

Dopo una lunga attesa in aeroporto e le necessarie verifiche di sicurezza, l’aereo con a bordo la squadra azzurra è decollato alle 16:08, dando ufficialmente il via alla trasferta internazionale. Le condizioni atmosferiche avverse avevano impedito il rispetto dell’orario programmato, costringendo il club a rivedere momentaneamente il piano di viaggio.

Nonostante il contrattempo, la partenza è avvenuta senza ulteriori complicazioni e l’arrivo in Arabia Saudita non dovrebbe incidere in maniera significativa sul programma di avvicinamento alla competizione. Il Napoli, infatti, una volta giunto a destinazione, riprenderà regolarmente le attività previste in vista della Supercoppa, tra allenamenti e impegni ufficiali.

L’obiettivo resta chiaro: lasciarsi alle spalle l’imprevisto del viaggio e concentrarsi esclusivamente sul campo, dove gli azzurri sono chiamati a giocarsi un trofeo importante contro avversari di alto livello.