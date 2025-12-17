Napoli-Milan, Allegri in conferenza stampa: “In gara secca è diverso, gli azzurri saranno arrabbiati”

Riyad si prepara ad accogliere la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, in programma giovedì 18 dicembre.

Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri e Mike Maignan hanno partecipato alla conferenza stampa dall’Al-Awwal Park Stadium, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Il tecnico del Milan ha parlato della sfida in arrivo: “Il Napoli ha giocato con grande intensità contro Juventus e Roma. Domani sarà una gara impegnativa, servirà attenzione tecnica. Sarà una partita secca, differente dal campionato, con ottimi calciatori in campo. Gli azzurri saranno arrabbiati. Conte riesce sempre a tirare il meglio dalle sue squadre in queste occasioni”.

Sull’assetto della squadra e i giocatori, Allegri ha dichiarato: “Gimenez ha avuto problemi alla caviglia e seguirà un’operazione. L’obiettivo ora è recuperare tutti i giocatori. Fofana è a disposizione, mentre per Leao valuteremo durante l’allenamento. Il nostro percorso con l’Under 23 prosegue: vogliamo far crescere giovani talenti e integrarli in prima squadra”.

Il portiere rossonero Maignan ha invece evidenziato la serenità e l’unità del gruppo: “Vincere lo scorso anno è stato bello, ma ora è un’altra stagione. Il mister e lo staff hanno portato serenità e metodo di lavoro. Dobbiamo restare concentrati sulla partita di domani e dare il massimo”.

“Il mio futuro fa parlare, ma ora l’unico obiettivo è la semifinale. Domani dovremo restare focalizzati sul Napoli e sulla partita, senza distrazioni”, ha aggiunto Maignan.