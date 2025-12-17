ULTIM’ORA/ Napoli, l’incubo infortuni continua: si ferma anche Olivera. Cosa è successo

Non arrivano buone notizie da Riyad, dove il Napoli sta preparando la semifinale di Supercoppa contro il Milan, in programma giovedì sera alle ore 20 italiane.

Si ferma anche Olivera, cosa è successo

Come riportato da Tuttonapoli, questa mattina Mathías Olivera non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di un leggero affaticamento al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi precauzionalmente. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore e restano dunque da valutare in vista della sfida contro i rossoneri.

Un piccolo campanello d’allarme per lo staff tecnico azzurro, anche se sulla corsia sinistra non mancano le alternative. Il Napoli può infatti contare su Leonardo Spinazzola e su Gutiérrez, rientrato recentemente in occasione della trasferta di Udine, garantendo così soluzioni utili nel caso in cui Olivera non dovesse recuperare in tempo.

Nei prossimi allenamenti sarà più chiaro il quadro clinico del terzino uruguaiano, mentre la squadra continua a lavorare con concentrazione in vista di una semifinale che mette in palio l’accesso alla finale di Supercoppa.