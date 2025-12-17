Milan “bestia nera” di McTominay: c’è un dato che Scott vuole cancellare

Scott McTominay, l’uomo dei gol e l’highlander del Napoli, nonché MVP dell’ultimo campionato, si prepara a vivere una notte speciale a Riyadh. C’è però un dato che pesa e che rende la semifinale di Supercoppa contro il Milan ancora più significativa: lo scozzese non ha mai segnato ai rossoneri.

McTominay mette nel mirino il Milan, il dato

A sottolineare la statistica è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che evidenzia come basti questo particolare per amplificare l’importanza della sfida di domani. Quella contro la squadra di Allegri rappresenta infatti una vera e propria “sfida nella sfida” per McTominay, deciso a spezzare un digiuno personale che coincide anche con quello collettivo del Napoli.

In Arabia Saudita sarà senza dubbio uno degli uomini più attesi. McTominay è una delle principali stelle azzurre, leader tecnico e giocatore copertina della squadra di Conte, protagonista dello scudetto conquistato a maggio. Compagni e tifosi si aspettano molto da lui, consapevoli della sua capacità di incidere nei momenti decisivi.

Il Napoli si affiderà al suo carisma e ai suoi inserimenti per conquistare la finale di Supercoppa e lasciarsi alle spalle le ultime due sconfitte lontano dal Maradona, contro Benfica e Udinese. Per McTominay, quella di Riyadh può diventare la serata giusta per rompere il tabù Milan e trascinare ancora una volta gli azzurri.