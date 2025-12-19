Da Milano attaccano il Napoli: “Comunicato falso e incompleto solo per infastidire Allegri”

Da Milano arriva la controreplica al duro comunicato diffuso dal Napoli, che ha condannato il comportamento di Massimiliano Allegri e le presunte offese rivolte a Gabriele Oriali nel corso della partita di ieri. A prendere posizione è Milan News, che parla apertamente di una ricostruzione incompleta e funzionale a puntare il dito esclusivamente contro l’allenatore rossonero.

Arriva la risposta da Milano sul comunicato del Napoli

Secondo il portale milanista, la versione fornita dal club partenopeo ometterebbe quanto accaduto prima dello scontro verbale. Tutto avrebbe avuto origine dal duro intervento di Rabiot su Politano, episodio che ha fatto esplodere le proteste delle panchine e ha contribuito ad alzare notevolmente la tensione in campo.

In quel frangente, Oriali si sarebbe avvicinato al quarto uomo e, dopo aver riso in faccia ad Allegri in maniera provocatoria, avrebbe accusato il tecnico del Milan di “stare andando oltre”. Un atteggiamento che, secondo Milan News, avrebbe avuto un ruolo determinante nell’inasprire ulteriormente il clima, ma che nel comunicato del Napoli non viene menzionato.

Da qui la critica alla narrazione definita come la “classica tecnica del ‘chiagni e fott’”: raccontare soltanto la reazione, eliminando dal quadro la provocazione che l’ha preceduta. Solo dopo questi episodi, sempre secondo la ricostruzione milanese, Allegri avrebbe rivolto a Oriali le frasi poi emerse anche dalle immagini televisive di Mediaset.

Parole senza dubbio forti, viene sottolineato, ma da collocare all’interno di una dinamica precisa: una partita tesa, di grande importanza, segnata da decisioni arbitrali contestate e da nervosismo crescente. Ridurre l’intera vicenda all’immagine di un Allegri “fuori controllo”, conclude Milan News, rappresenterebbe una semplificazione utile a spostare l’attenzione, ma distante dalla reale successione dei fatti