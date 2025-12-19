Napoli, il programma degli azzurri fino a lunedì: come si prepara una finale

Dopo la convincente vittoria sul Milan di ieri sera, per il Napoli il tour de force continua: gli azzurri infatti scenderanno di nuovo in campo lunedì per la finale di Supercoppa contro l’Inter di Chivu oppure contro il Bologna di Italiano.

Preparare una sfida che vale un trofeo è sempre qualcosa di molto complicato, dal punto di visto tattico, ma soprattutto dal punto di vista mentale poiché in 90 minuti si può alzare il trofeo così come subire una cocente delusione.

Napoli, il programma degli azzurri fino alla finale

Antonio Conte dovrà saper toccare i giusti tasti nell’animo e nella testa dei giocatori per preparare una partita che, contro chiunque dovesse essere, si annuncia molto complicata per una serie di motivi fisici e mentali che comunque valgono per entrambe le compagini.

Nello specifico, Antonio Conte in questi giorni di avvicinamento alla finale cercherà di bilanciare allenamento fisico ad altri momenti di riposo dopo una lunga serie di fatiche.

Dopo la partita di ieri terminata molto tardi secondo l’ora araba, il Napoli dedica la giornata di oggi principalmente al riposo, soprattutto per quelli che hanno giocato, prima di cimentarsi nella preparazione del match nel weekend.

Sarà infatti domani il giorno in cui il Napoli potrà lavorare sulla finale conoscendo già la sua avversaria, inoltre domani sarà l’unico giorno in cui si terrà un vero e proprio allenamento prima della finale in programma lunedì.

Chiaramente, la giornata di Domenica sarà destinata alla rifinitura, all’incontro con la stampa, allo sciogliere le ultime remore riguardanti la formazione, ma soprattutto ad entrare già nel clima partita, anzi nel clima della finale.

Infine, ovviamente, lunedì sarà il giorno della finale che comunque si disputerà alle 22 ore araba, quindi per il Napoli ci sarà comunque una sorta di risveglio muscolare, poi riposo nel pomeriggio prima di andare a tutta per l’ultimo atto della Supercoppa.

Il Napoli in finale di Supercoppa. i precedenti

Nel nuovo format, implementato nel 2023, il Napoli è arrivato in finale con Walter Mazzarri ma fu poi sconfitto dall’Inter, in generale, invece, per il Napoli ci sono 3 successi nel format al cospetto di 6 finali disputate.

Per Antonio Conte, invece, sono 2 i titoli vinti in Supercoppa da allenatore (entrambi alla Juventus), in tutto 5 se si considerano anche i tre titoli vinti da giocatore( anche qui tutti e tre con la Juventus); tuttavia dall’ultimo trionfo in Supercoppa sono passati ben 12 anni.

Per quanto riguarda le avversarie del Napoli, l’Inter ne vanta ben 8, il Bologna invece non ha mai vinto la Supercoppa. In ultima analisi, in questo campionato il Napoli ha vinto con l’Inter, mentre ha perso con il Bologna.

Tuttavia, come già dimostrato con il Milan, i precedenti valgono il giusto, soprattutto in una finale; in ogni caso gli azzurri partono per giocarsela contro chiunque e cercheranno in tutti i modi possibili di portare la Supercoppa a Napoli.