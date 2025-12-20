Napoli Women-Sassuolo 3-1, le azzurre approdano ai quarti di Coppa Italia
Dic 20, 2025 - Francesco Panariello
Napoli Women-Milan ( foto di Sandro Montefusco)
Continua la stagione stupenda del Napoli Women, che nonostante due sconfitte di fila in campionato, prima di Natale si regala anche i quarti di finale di Coppa Italia con una buona prestazione contro il Sassuolo.
Le azzurre trionfano per 3-1, ma soprattutto restano in testa alla gara dal primo all’ultimo minuto regalandosi una buona risposta dopo due partite ben giocate ma nelle quali avevano raccolto due sconfitte.
Napoli Women-Sassuolo 3-1, la cronaca del match
Il Napoli Women inizia forte con la volontà di dominare il match sin dai primi minuti ed al nono di gioco si rende pericoloso con Floe che serve Kozak, che però in prossimità del dischetto del rigore spara alto e non riesce a portare le azzurre avanti.
Dopo qualche minuto si fanno vedere anche gli ospiti con Clelland che dopo una bella progressione calcia alla destra di Beretta, tiro però che finisce fuori, dopo qualche minuto Sassuolo ancora pericoloso da calcio da fermo, cross insidioso che diventa un tiro e che per poco non regala il vantaggio alle neroverdi.
Napoli ancora pericoloso al 21′ con Banusic che dopo una buona trama calcia, però trova un’ottima respinta di Benz, tuttavia il primo tempo si decide proprio nel quarto d’ora finale.
Infatti, il Sassuolo cerca di regalarsi il vantaggio con una grandissima azione di Missipo che arriva davanti a Beretta ma poi quando il difficile era già fatto calcia altissimo sprecando l’azione più pericolosa del primo tempo.
A questo punto, il Napoli Women reagisce e al tramonto del primo tempo trova il vantaggio con Floe che crossa su Kozak che dal dischetto del rigore non sbaglia e regala il vantaggio alle azzurre. Sul finire del primo tempo, azione fotocopia del Napoli, tuttavia questa volta Kozak non riesce ad inquadrare la porta.
La cronaca del secondo tempo
Inizio di ripresa che non segue l’alto livello di intensità degli ultimi minuti del primo tempo, tuttavia a prevalere in questa fase, sulla scia di quanto accaduto nel finale della prima frazione, continua ad essere il Napoli.
Al minuto 63 Banusic serve Floe che non può sbagliare da sola dinanzi a Benz con un bel tiro angolato e regala la rete del 2-0 alle azzurre, tuttavia la partita è ben lontana dalla sua fine.
Un minuto dopo, Napoli vicinissimo al tris con Banusic che da calcio d’angolo trova direttamente il palo, il Sassuolo sembra ora in difficoltà, anche se basta poco per riaccendere il match.
Il colpo il Sassuolo lo trova ala mezzora del secondo tempo con Dhont che al vertice dell’area piccola, su assist di Filis trova il gol del momentaneo 2-1 che riapre la partita nei minuti finali. Il Sassuolo nel finale prova il tutto per tutto anche con dei cambi aggressivi, tuttavia di rado riuscirà a impensierire Beretta, anzi, sarà il Napoli che sfrutterà gli ampi spazi lasciati dalle neroverdi.
Nel recupero, Vanmechelen praticamente a campo spalancato firma il gol del 3-1 che chiude definitivamente il match regalando di fatto i quarti di Coppa Italia alle azzurre.
Azzurre che approdano così ai quarti di Coppa Italia; a Gennaio dovranno affrontare la vincente del match fra Cesena e Juventus, dunque se si vorrà proseguire il cammino sarà inevitabilmente necessaria una prestazione ancora migliore di quella vista oggi.