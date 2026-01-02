Napoli, inizio 2026 di fuoco: calendario infernale per gli azzurri

Il 2025 si è chiuso per il Napoli come meglio non poteva andare: vittoria della Supercoppa e risposta alla debacle di Udine con una convincente prestazione a Cremona. Tuttavia, nel mese di Gennaio gli azzurri affronteranno un vero e proprio tour de force con un calendario infernale.

Partite ogni 3 giorni per tutto il mese per il Napoli di Conte che proprio a Gennaio, fra le altre cose, dovrà sfatare il tabù trasferta in Champions per vedere aumentare le proprie chances qualificazione, il tutto senza dimenticare il campionato.

Napoli, il calendario infernale degli azzurri

Il mese di Gennaio era tradizionalmente un mese dedicato al campionato, tuttavia l’aumentare delle giornate di Champions da sei a otto ha fatto sì che anche il primo mese dell’anno fosse dedicato alla fase Campionato di Champions.

Per questo motivo, oltre che per il recupero del match saltato per via della trasferta araba, il Napoli non avrà un momento di pausa nel mese di Gennaio, gli allenamenti saranno ridotti al lumicino e praticamente giocherà ogni tre giorni.

Il tutto inizierà con un’ostica trasferta a Roma con la Lazio, squadra da cui il Napoli lo scorso anno ha ottenuto un solo punto in 2 partite, per poi proseguire mercoledì 7 Gennaio con il tanto auspicato ritorno al Maradona un mese dopo l’ultima partita in casa con l’Hellas Verona per andare a chiudere il girone d’andata, sebbene manchi da recuperare la sfida al Parma.

Successivamente, ci sarà lo scontro probabilmente spartiacque del mese di Gennaio, ossia la sfida a San Siro all’Inter domenica 11 Gennaio che potrebbe veramente rivelarsi decisiva sia in un senso che nell’altro ai fini della lotta Scudetto.

Senza nemmeno un attimo di riposo si ritorna in campo il 14 Gennaio al Maradona contro il Parma per, stavolta per davvero, chiudere il girone d’andata; il 17 sempre al Maradona il Napoli ospiterà il Sassuolo prima di prepararsi alla Champions.

Le sfide decisive di fine mese

In una settimana, il Napoli avrà tre sfide decisive, tutte da affrontare dopo un lunghissimo periodo senza riposo, tuttavia almeno quelle in Champions non si possono assolutamente sbagliare. Il tutto inizia con una difficilissima sfida il 20 Gennaio a Copenaghen, praticamente uno scontro diretto decisivo per la qualificazione.

Nemmeno il tempo di digerire il match che il 25 Gennaio il Napoli volerà a Torino per la seconda supersfida del mese di Gennaio, questa volta con la Juventus di Spalletti che al momento vive una grande fase di ripresa proprio dopo la debacle del Maradona.

Infine, il 28 Gennaio ci sarà spazio per l’ultima di Champions della fase Campionato al Maradona con il Chelsea dove il Napoli sarà chiamato a dover dare il meglio di sè per continuare a sognare prima di chiudere il tour de force il primo Febbraio ospitando al Maradona la Fiorentina.

Insomma, per il Napoli ci saranno 9 partite in 27 giorni, precisamente una ogni tre giorni; fra queste alcune sono fondamentali sia per il campionato che per la Champions, infine da notare come fra queste partite fondamentali tre saranno in trasferta mentre una sola in casa.